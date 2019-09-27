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27.09.2019

Украина нарастила импорт газа из ЕС на 50%

Источник: Корреспондент.net

В период с мая по сентябрь Украина импортировала из стран Евросоюза 8,7 млрд куб. м природного газа, что на 3 млрд куб м, или 53% больше, чем за аналогичный интервал в 2018 и 2017 годах.

Отмечается, что такой рост импорта объясняется необходимостью накопить в ПХГ 20 млрд кубометров газа для стабильного прохождения Украиной отопительного сезона 2019/2020.

"По состоянию на сегодня Украина уже в течение 1400 дней не поставляет голубое топливо для своих нужд из России, поэтому весь объем импортируемого газа поступает исключительно с территории ЕС", – говорится в сообщении.

Всего с начала 2019 года импорт в Украину составил 11,2 млрд куб. м газа, а именно из Словакии было протранспортировано 7 млрд куб. м (+43%), из Венгрии – 3,1 млрд куб. м (+29%), из Польши – 1,1 млрд куб. м (+120%).

Как отметили в Укртрансгазе, в рамках подготовки ГТС к осенне-зимнему периоду 2019/2020 проводится модернизация соответствующих объектов. В частности, завершается капитальный ремонт КС Комарно, в результате которого удастся создать дополнительную гарантированную мощность для импорта природного газа из Польши.

Также ведется подготовительная работа по созданию новой и расширению существующей мощности для импорта из Румынии и Словакии.

Кроме того, проведенная реконструкция пяти компрессорных станций дала возможность организовать реверсную схему поставок в том числе импортируемого газа для потребителей в восточных и южных регионах Украины.

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