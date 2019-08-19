Украина нашла нового поставщика газа

Источник: Корреспондент.net

Украина будет с 2020 года импортировать 1,5 миллиарда кубометров газа из Румынии.

Как сообщается, украинская компания Молдовагаз, совместно с операторами ГТС других стран, согласовали необходимые технические решения для создания новых импортных мощностей на базе системы трансбалканском трубопроводов по направлению "юг-север".

Таким образом планируется осуществить диверсификацию маршрутов поставок газа в Украину в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2019/2020.

"Ожидается, что уже 1 января 2020 будет создана постоянная мощность для импорта из Румынии объемом 1,5 млрд куб. м газа в год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины. Транспортировку голубого топлива от точки Исакча-1 - Орловка будет происходить магистральными газопроводами Раздельная - Измаил и Шебелинка - Днепропетровск - Кривой Рог - Измаил", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что специалисты Укртрансгаза и Молдовагаза согласовали модернизацию пограничных газоизмерительных станций ГИС Гребеники (Украина) и ГИС Каушаны (Молдова) для работы в реверсном режиме. Согласно достигнутым договоренностям, украинская сторона планирует построить дополнительные обводные линии газопроводов, установить новые технологические перемычки с монтажом трех шаровых кранов и завершить реконструкцию ГИС до конца 2019 года.