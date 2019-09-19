Украина назвала условия по формуле Штайнмайера

Источник: Корреспондент.net

Украинская сторона на переговорах в Минске выдвинула условия реализации формулы Штайнмайера. Об этом в среду, 18 сентября, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

По ее словам, представитель Украины в ТКГ отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу так называемой формулы Штайнмайера о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможно только при условии выполнения некоторых пунктов.

Среди них Олифер назвала: