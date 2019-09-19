19.09.2019
Украина назвала условия по формуле Штайнмайера
Источник: Корреспондент.net
Украинская сторона на переговорах в Минске выдвинула условия реализации формулы Штайнмайера. Об этом в среду, 18 сентября, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.
По ее словам, представитель Украины в ТКГ отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу так называемой формулы Штайнмайера о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможно только при условии выполнения некоторых пунктов.
Среди них Олифер назвала:
- полное прекращение огня;
- обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
- вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;
- разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;
- обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;
- установление контроля над неподконтрольной Украине участка российско-украинской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минский соглашениями.
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