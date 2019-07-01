Украина обновила рекорд по экспорту зерна

Источник: Корреспондент.net

За 2018-2019 маркетинговый год (1 июля 2018 - 30 июня 2019) Украина экспортировала рекордные 49,7 млн тонн зерна, что на 26,1% больше, чем годом ранее. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, экспорт пшеницы сократился на 8,8%, по сравнению с 2017-2018 МГ, и составил 15,6 млн тонн.

Экспорт ячменя сократился на 18,6%, до 3,6 млн тонн. В то же время, экспорт кукурузы за отчетный период увеличился в 1,6 раз, до 29,8 тыс. тонн.

Кроме того, в 2018-2019 маркетинговом году было экспортировано 300 тыс. тонн муки, что на 27% меньше, чем в прошлом маркетинговом году.

Отметим, в 2017-2018 МГ Украина экспортировали 39,4 млн тонн зерновых, а в 2016-2017 МГ - 43,8 млн тонн зерновых, что было рекордом до этого года.