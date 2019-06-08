Найти

08.06.2019

Украина обсудила развитие флота с США

Источник: Корреспондент.net

На борту фрегата Гетман Сагайдачный состоялась встреча командующего ВМС ВС Украины адмирала Игоря Воронченко и старшего советника США по вопросам оборонно-промышленного комплекса Украины Дональда Винтера. 

Основной целью мероприятия было ознакомление с насущными потребностями ВМС ВС Украины в вооружении и военной технике.

Во время встречи стороны обсудили ряд важных вопросов относительно дальнейшего развития Военно-Морских Сил ВС Украины. Со стороны США даны предложения по улучшению военного сотрудничества между странами, определены основные направления работы и первоочередные задачи в военно-морской области, которые нуждаются в помощи со стороны иностранных партнеров.

По завершению представители делегации США осмотрели новейшие катера ВМС ВС Украины среди которых были десантно-штурмовые катера типа Кентавр, которые в ближайшее время будут включены в состав национального флота.

Новости раздела
Украина
08.06.2019
Украина обсудила развитие флота с США
В Одессе представителю США рассказали о потребностях ВМС ВСУ в вооружении и военной технике.
Украина
08.06.2019
Непогода в Украине: Кабмин предоставит помощь
Кабинет министров в пределах своих возможностей готов помочь регионам, наиболее пострадавшим в результате непогоды, прежде всего, из-за обильных дождей с ветром и градом.
Украина
08.06.2019
Парламент Молдовы назначил премьер-министра
Майя Санду представила программу работы правительства. Ее работа будет базироваться на трех приоритетах.
Украина
08.06.2019
В Польше считают, что ЕС будет сильнее с Украиной
Главы парламентов Украины, Литвы и Польши обсудили шаги, которые должна сделать Украина для того, чтобы получить членство в ЕС.
Украина
08.06.2019
День в зоне ООС: шесть обстрелов, ранен боец
Враг применял артиллерию калибра 122 мм, минометы, а также танки, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Украина
07.06.2019
ГПУ завела дела из-за заявлений по Донбассу
Луценко лично зарегистрировал в ЕРДР три дела по подготовке к финансированию терроризма, подготовки к препятствованию деятельности ВСУ и государственной измены.
Украина
07.06.2019
Коболев показал динамику импортных цен на газ
В июле закупочная цена газа для Украины упадет до 178 долларов за тысячу кубометров, сообщил глава Нафтогаза.
Украина
07.06.2019
Украина лидирует по буровым установкам в Европе
Из 186 буровых станков почти половина работает в Украине. Страна первые попала в мировой рейтинг BHGE Rig Count.
Украина
07.06.2019
Повлияла Украина. Приднестровье развернулось к ЕС
Украинские власти из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе стали жестче контролировать границы с ПМР.
Украина
07.06.2019
Резервы Украины сокращаются третий месяц подряд
Золотовалютные резервы Украины сокращаются из-за выплат по долгам. В мае из резервов взяли более миллиарда долларов.
Украина
07.06.2019
Генштаб: ВСУ не нужно разрешение на ответный огонь
Военным разрешается самостоятельно применять технику и вооружение в случае угрозы жизни или потери территории.
Украина
07.06.2019
В Нацполиции рассказали о тотальных проверках
Десять начальников отделений полиции были отстранены от исполнения обязанностей по результатам массовых проверок.
Непогода в Украине: Кабмин предоставит помощь | В Киево-Печерской Лавре попрощались с Бережной