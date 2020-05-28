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28.05.2020

Украина откроет 66 пунктов пропуска на границе

Источник: Корреспондент.net

Украина готовит к открытию 66 пунктов пропуска на государственной границе с Молдовой и странами Евросоюза. Соответствующее постановление Кабинета министров опубликовано на правительственном портале.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, постановление об открытии этих пунктов пропуска не публиковалось неделю, поэтому пункты не могли открыть.

"В свою очередь, Госпогранслужба уже проинформировала иностранных партнеров о возможных изменениях и количестве пунктов пропуска на каждом участке для того, чтобы пограничники соседних стран могли учесть эту информацию. Соответственно, чтобы они также имели возможность восстановить пропуск со своей стороны", – отметил Демченко.

Он также добавил, что открытие пунктов пропуска с украинской стороны не означает, что пропуск сразу возобновится.

Cисок открытых КПП и тех, которые должны открыться уже c 29 мая:

Автомобильные пункты пропуска

На границе с Польшей:

  • Волынская область - Устилуг, Ягодин
  • Львовская область - Смильница, Шегини, Краковец, Рава-Русская, Грушев

На границе со Словакией:

  • Закарпатская область - Ужгород, Малый Березный

На границе с Венгрией

  • Закарпатская область - Чоп (Тиса), Дзвинковое, Косино, Лужанка, Вилок

На границе с Румынией:

  • Закарпатская область - Дяково, Солотвино,
  • Черновицкая область - Порубное

На границе с Молдовой:

  • Черновицкая область - Мамалыга, Подворьевка, Зеленая, Кельменцы, Россошаны, Вашковцы, Сокиряны
  • Винницкая область - Бронница, Могилев-Подольский, Великая Косница, Грабаровка, Болган, Студена
  • Одесская область - Староказачье, Рени, Долинское, Виноградовка, Табаки, Зализничное, Новые Трояны, Малоярославец, Серпневое, Лесное, Паланка (Маяки-Удобное), Градинцы, Кучурган, Розаливка, Гребеники, Славяносербка, Павловка, Платоново, Дубово, Федосеевка

На границе с Беларусью:

  • Сеньковка (Черниговская область)
  • Новые Яриловичи (Черниговская область)
  • Выступовичи (Житомирская область)
  • Доманово (Волынская область)

На границе с Российской Федерацией:

  • Гоптовка (Харьковская область)
  • Юнаковка (Сумская область)
  • Бачевск (Сумская область)
  • Сеньковка (Черниговская область)
  • Меловое (Луганская область)

Пункты пропуска для пешего перехода

На границе с Польшей:

  • Ягодин (Волынская область)
  • Шегини (Львовская область)
  • Краковец (Львовская область)
  • Рава-Русская (Львовская область)

На границе со Словакией

  • Ужгород (Закарпатская область)

На границе с Венгрией

  • Чоп (Тиса) (Закарпатская область)

На границе с Румынией

  • Дяково (Закарпатская область)
  • Порубное (Черновицкая область)

На границе с Молдовой

  • Староказачье (Одесская область)
  • Рени (Одесская область)
  • Могилев-Подольский (Винницкая область)

Пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью остаются закрытыми для пешего перехода.

Кроме того, будут открыты железнодорожные пункты пропуска Рава-Русская и Хыров на границе с Польшей, а также Тересва и Деловое на границе с Румынией.

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