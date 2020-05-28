Украина откроет 66 пунктов пропуска на границе
Источник: Корреспондент.net
Украина готовит к открытию 66 пунктов пропуска на государственной границе с Молдовой и странами Евросоюза. Соответствующее постановление Кабинета министров опубликовано на правительственном портале.
Как рассказал в комментарии РБК-Украина спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, постановление об открытии этих пунктов пропуска не публиковалось неделю, поэтому пункты не могли открыть.
"В свою очередь, Госпогранслужба уже проинформировала иностранных партнеров о возможных изменениях и количестве пунктов пропуска на каждом участке для того, чтобы пограничники соседних стран могли учесть эту информацию. Соответственно, чтобы они также имели возможность восстановить пропуск со своей стороны", – отметил Демченко.
Он также добавил, что открытие пунктов пропуска с украинской стороны не означает, что пропуск сразу возобновится.
Cисок открытых КПП и тех, которые должны открыться уже c 29 мая:
Автомобильные пункты пропуска
На границе с Польшей:
- Волынская область - Устилуг, Ягодин
- Львовская область - Смильница, Шегини, Краковец, Рава-Русская, Грушев
На границе со Словакией:
- Закарпатская область - Ужгород, Малый Березный
На границе с Венгрией
- Закарпатская область - Чоп (Тиса), Дзвинковое, Косино, Лужанка, Вилок
На границе с Румынией:
- Закарпатская область - Дяково, Солотвино,
- Черновицкая область - Порубное
На границе с Молдовой:
- Черновицкая область - Мамалыга, Подворьевка, Зеленая, Кельменцы, Россошаны, Вашковцы, Сокиряны
- Винницкая область - Бронница, Могилев-Подольский, Великая Косница, Грабаровка, Болган, Студена
- Одесская область - Староказачье, Рени, Долинское, Виноградовка, Табаки, Зализничное, Новые Трояны, Малоярославец, Серпневое, Лесное, Паланка (Маяки-Удобное), Градинцы, Кучурган, Розаливка, Гребеники, Славяносербка, Павловка, Платоново, Дубово, Федосеевка
На границе с Беларусью:
- Сеньковка (Черниговская область)
- Новые Яриловичи (Черниговская область)
- Выступовичи (Житомирская область)
- Доманово (Волынская область)
На границе с Российской Федерацией:
- Гоптовка (Харьковская область)
- Юнаковка (Сумская область)
- Бачевск (Сумская область)
- Сеньковка (Черниговская область)
- Меловое (Луганская область)
Пункты пропуска для пешего перехода
На границе с Польшей:
- Ягодин (Волынская область)
- Шегини (Львовская область)
- Краковец (Львовская область)
- Рава-Русская (Львовская область)
На границе со Словакией
- Ужгород (Закарпатская область)
На границе с Венгрией
- Чоп (Тиса) (Закарпатская область)
На границе с Румынией
- Дяково (Закарпатская область)
- Порубное (Черновицкая область)
На границе с Молдовой
- Староказачье (Одесская область)
- Рени (Одесская область)
- Могилев-Подольский (Винницкая область)
Пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью остаются закрытыми для пешего перехода.
Кроме того, будут открыты железнодорожные пункты пропуска Рава-Русская и Хыров на границе с Польшей, а также Тересва и Деловое на границе с Румынией.