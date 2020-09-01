01.09.2020
Украина побила рекорд по запасам газа
Источник: Корреспондент.net
Госкомпания НАК Нафтогаз Украины накопила в подземных хранилищах рекордный объем газа, необходимого для прохождения отопительного сезона, включая обеспечение европейского газового транзита. Об этом во вторник, 1 сентября, сообщил глава правления НАК Андрей Коболев в эфире телеканала Украина 24.
"В этом году у нас рекорд, объем уже превышает 24 млрд м3. Я думаю, что мы можем выйти на 27-28 млрд м3", - сказал он.
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