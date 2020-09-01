Украина побила рекорд по запасам газа

Источник: Корреспондент.net

Госкомпания НАК Нафтогаз Украины накопила в подземных хранилищах рекордный объем газа, необходимого для прохождения отопительного сезона, включая обеспечение европейского газового транзита. Об этом во вторник, 1 сентября, сообщил глава правления НАК Андрей Коболев в эфире телеканала Украина 24.

"В этом году у нас рекорд, объем уже превышает 24 млрд м3. Я думаю, что мы можем выйти на 27-28 млрд м3", - сказал он.