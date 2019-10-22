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22.10.2019

Украина почти на четверть нарастила агроэкспорт

Источник: Корреспондент.net

За девять месяцев 2019 года экспорт украинской агропромышленной продукции увеличился на 22% - до 15,6 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

При этом импорт продукции АПК в Украину за указанный период достиг 3,9 млрд долл., что на 10% превышает показатель девяти месяцев прошлого года.

По данным ассоциации, в январе-сентябре 2019 года доля агропродовольственной продукции в структуре общего экспорта товаров из Украины составила 42,1% против 37,1% в прошлом году, в то время как в структуре импорта доля агропродукции составила 9,6%, что отвечает показателям прошлого года.

"В целом, внешторговый баланс агропродовольственной продукции Украины составил 11,7 млрд долл., что свидетельствует о том, что Украина является нетто-экспортером этой продукции", - подчеркнули в пресс-службе.

По информации УКАБ, в товарной структуре экспорта больше всего увеличились поставки продукции растениеводства - на 36%, или 2,4 млрд долл. Отмечается, что увеличение экспорта этой продукции стало возможным в основном за счет увеличения экспорта кукурузы на 61%.

Кроме того, экспорт готовых пищевых продуктов увеличился на 12%.

В пресс-службе добавили, что в товарной структуре импорта в Украину продукции АПК увеличились закупки продукции животноводства - на 14% за счет импорта сыров и мороженной рыбы. Кроме того, увеличился импорт продукции растениеводства - на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года за счет закупок фруктов и лука. Импорт готовых пищевых продуктов увеличился на 9% за счет закупок табачного сырья и хлебобулочных изделий.

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