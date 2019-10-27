27.10.2019
Украина пока не планирует возвращаться в ПАСЕ
Источник: Корреспондент.net
Пока нет предпосылок для возвращения украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), в эфире телеканала ICTV сообщил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков.
По словам спикера Рады, некоторые страны-члены ПАСЕ предлагают украинской делегации вернутся в организацию, несмотря на отсутствие санкций против России.
"Есть и те представители разных стран, которые все равно предлагают вернуться украинской делегации. Я говорил, что это решение будет приниматься в стенах парламента. Но я считаю, что позиция украинской делегации была в то время абсолютно корректной и правильной... на сегодня я не вижу предпосылок для изменения того решения, которое было ", - заявил Разумков.
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