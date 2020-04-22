Украина покупает газ по 100 долларов

Источник: Корреспондент.net

Оператор ГТС Украины закупает в Европе газ по цене 2700 гривен без НДС за тысячу кубометров. Об этом сообщил глава компании Сергей Макогон в Facebook в среду, 22 апреля.

При этом в марте средняя цена импортного газа в Украине снизилась почти на 9% до 153,65 долл. за 1 тыс. куб. м.

"Цена на газ в Европе падает, и, соответственно, падает цена закупки газа Оператором ГТС. Цена закупки на вчера составила 2700 гривен без НДС (чуть меньше 100 долларов). Приятна цифра", написал он.

Он отметил, что если бы сейчас Молдова импортировала газ из ЕС через Украину, то цена на входе в Молдову была бы 108,17 долларов без НДС (100 долларов за газ и 8.17 долларов за доставку до границы Украина-Молдова).

"Экономия могла б составить 65 долларов (38%) на тыс м3. За месяц экономия могла бы составить более 10 млн долларов США", - написал Макогон.