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31.08.2019

Украина, Польша и США подписали меморандум по газу

Источник: Корреспондент.net

Украина, Польша и США подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в газовой сфере. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк на своей странице в Facebook в субботу, 31 августа.

Он назвал сегодняшний день – "историческим".

"Еще один шаг по направлению к диверсификации поставок газа в Украину", – написал Данилюк и обнародовал фотографии церемонии подписания документа.

Секретарь СНБО отметил, что на встрече с министром энергетики США Риком Перри обсуждалась важность диверсификации рисков, продиктованных зависимостью от поставок российского газа, как для Украины, так и для Польши.

"Одним из шагов обеспечения энергетической независимости нашего государства станет налаживание поставок сжиженного газа через Польшу. Для этого будет построен специализированный интерконнектор, который объединит наши газотранспортные системы", – рассказал Данилюк.

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