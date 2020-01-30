Украина получила $2,5 млрд инвестиций за год

Источник: Корреспондент.net

В прошлом году приток прямых иностранных инвестиций в Украину составил 2,5 миллиарда долларов, сообщил в четверг, 30 января, сообщил замглавы Национального банка Дмитрий Сологуб.

Он отметил, что сейчас в Украине наблюдается положительная тенденция к инвестициям, которая прослеживается как из-за прироста ПИИ, так и по сокращению оттока дивидендов.

Стоит отметить, что за год приток инвестиций вырос всего на 100 миллионов - в 2018 году чистый приток прямых иностранных инвестиций составил 2,4 миллиарда долларов.