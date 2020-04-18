Украина получила от ВОЗ гуманитарную помощь

Источник: Корреспондент.net

Всемирная организация здравоохранения передала Центру общественного здоровья Украины наборы, необходимые для проведения теста на коронавирус методом ПЦР. Об этом сообщается на странице ЦОС в Facebook.

"Для обеспечения качественного и точного тестирования на COVID-19 Всемирная организация здравоохранения передала в Центр общественного здоровья Украины наборы для выделения РНК из 600 образцов для дальнейшего тестирования методом ПЦР", - сказано в сообщении.

В Центре напомнили, что ранее ВОЗ передала ЦОЗ реагенты ПЦР для 8000 реакций.