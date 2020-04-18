18.04.2020
Украина получила от ВОЗ гуманитарную помощь
Источник: Корреспондент.net
Всемирная организация здравоохранения передала Центру общественного здоровья Украины наборы, необходимые для проведения теста на коронавирус методом ПЦР. Об этом сообщается на странице ЦОС в Facebook.
"Для обеспечения качественного и точного тестирования на COVID-19 Всемирная организация здравоохранения передала в Центр общественного здоровья Украины наборы для выделения РНК из 600 образцов для дальнейшего тестирования методом ПЦР", - сказано в сообщении.
В Центре напомнили, что ранее ВОЗ передала ЦОЗ реагенты ПЦР для 8000 реакций.
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