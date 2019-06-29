Украина получит 20 патрульных катеров от Франции

Источник: Корреспондент.net

Украинское правительство проводит переговоры о совместном с Францией производстве патрульных катеров OCEA FPB 98 в Украине, которые будут переданы Морской охране Госпогранслужбы, говорится на странице Кабмина в Facebook 29 июня.

"Морская охрана Государственной пограничной службы Украины получит 20 французских патрульных катеров OCEA FPB 98!", - сообщается в заявлении.

Отмечается, что диалог между Украиной и Францией происходит по развертыванию их совместного производства.

Катера имеют длину в 32 метра, по желанию заказчика могут комплектоваться различными боевыми модулями и досмотровое лодкой. Они предусматривают экипаж 13 человек, максимальная скорость составляет 35 узлов, дальность хода - 1200 миль при скорости в 12 узлов.