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27.06.2019

Украина получит новую Стратегию кибербезопасности – Данилюк

Источник: Корреспондент.net

В Украине планируют разработать новую Стратегию кибербезопасности по итогам проверки государственных ресурсов. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк на своей странице в Facebook в четверг, 27 июня.

Данилюк напомнил, что в этом году согласно решению СНБО государственные электронные информационные ресурсы пройдут обзор состояния киберзащиты.

"По его результатам будет подготовлена новая Стратегия кибербезопасности. У нашей страны есть пятилетний опыт противостояния с мощным врагом в киберпространстве, он пригодится при формировании нового плана", – отметил он.

Данилюк считает, что в Украине работают одни из лучших ІТ-специалистов в мире страна сможет "защитить киберпространство силами своих талантов".

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