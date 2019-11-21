Украина получит оставшуюся военную помощь США

Источник: Корреспондент.net

Пентагон передаст Украине оставшуюся военную помощь, предусмотренную бюджетом США на текущий год, в течение нескольких недель.

К концу фискального года в США, 1 октября, Пентагон предоставил Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов. Передача оставшихся средств ожидается в ближайшее время.

На этой неделе четыре сенатора-демократа обратились с письмом к министру обороны США Марку Эсперу, выражая беспокойство по недополучению Украиной всей суммы.

"Мы ассигновали эти деньги. Они должны были быть потрачены в течение прошлого фискального года, до 1 октября. Уже подходит к концу ноябрь, а деньги все еще не потрачены", - сказал один из авторов этого письма сенатор-демократ Дик Дурбин.