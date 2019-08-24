Найти

24.08.2019

Украина празднует 28 День независимости

Источник: Корреспондент.net

В субботу, 24 августа в Украине празднуют День Независимости. Этот праздник отмечается ежегодно в честь принятия Верховной Радой УССР в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины - политико-правового документа, который удостверял новый статус Украинского государства.

В 1991 году, после августовского путча в Москве, исходя из той опасности, которая нависла над Украиной и продолжая тысячелетнюю традицию создания государства, внеочередная сессия Верховной Рады республики провозгласила независимость Украины и создание самостоятельного государства - Украины.

Это значило, что Украинское государство имеет свою неделимую и неприкосновенную территорию, на которой действуют исключительно Конституция и законы Украины. Она сама осуществляет защиту и охрану своей государственности, гарантирует всем своим гражданам права и свободы, исключительно сама распоряжается своими природными богатствами, самостоятельно ведет свою экономику, имеет свою валютно-финансовую систему и денежную единицу, сама проводит международную политику и устанавливает равноправные отношения с соседями, сама развивает науку, образование, культуру.

В конце 1991 года Украина со всех формальных точек зрения преобразовалась в независимое государство, которое в этом статусе в достаточно короткий срок признало мировое содружество. Полную государственную независимость Украина получила после проведения общенационального референдума 1 декабря 1991 года, когда за ее независимость проголосовали 90,32% граждан.

Одобрив на всеукраинском референдуме Акт провозглашения независимости Украины, народ предоставил этому документу реальную силу и положил начало новому этапу развития истории государства.

Новости раздела
Украина
24.08.2019
Советник Трампа пытается не допустить покупку Китаем украинского "Мотор Сич"
Джон Болтон считает, что получение контроля над предприятием по производству авиационных двигателей может дать Китаю доступ к важным технологиям в сфере обороны, пишет WSJ.
Украина
24.08.2019
Исполнение гимна превратили в перформанс
В течение шести минут гимн успели исполнить в акапельном, симфоническом, народном и рэп-вариантах. А завершением стало выступление Тины Кароль на крыше здания.
Украина
24.08.2019
Елизавета II, Макрон и Трамп поздравили Зеленского
По случаю Независимости Украины президента Владимира Зеленского поздравили лидеры стран мира.
Украина
24.08.2019
Послы G7 пожелали украинцам мира и процветания
"Большая семерка" подтвердила готовность помогать Украине на пути реформ.
Украина
24.08.2019
Украина празднует 28 День независимости
В этот день 28 лет назад Верховная Рада провозгласила Акт независимости Украины. С тех пор страна развивается в статусе независимого государства.
Украина
24.08.2019
На саммите G7 обсудят Украину - Меркель
Канцлер Германии заявила, что ситуация в Украине станет одной из важных тем встречи "Большой семерки". Также она отметила, что вопрос возвращение России в группу не актуален.
Украина
24.08.2019
В Киеве начался Марш защитников Украины
Альтернативное официальному шествие началось на Майдане Незалежности сразу после Марша Достоинства.
Украина
24.08.2019
Туск: На G7 лучше пригласить Украину, а не Россию
Глава Европейского Союза раскритиковал предложение пригласить на саммит "Большой семерки" Россию, и отметил, что лучше в следующий раз пригласить Украину.
Украина
24.08.2019
День памяти защитников: в ОП объяснили дату
У Зеленского объяснили, почему День памяти защитников будут отмечать именно 29 августа.
Украина
24.08.2019
Зеленский рассказал о кандидатах в премьеры
Президент заявил, что с объявлением кандидатуры премьер-министра дальше тянуть нельзя. Он также заявил, что выбирает из двух людей, но имен не назвал.
Украина
24.08.2019
З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, УКРАЇНА!
Украина
23.08.2019
Как изменились доходы украинцев за три года
Уровень безработицы с 2016 года снизился на 0,5%, при этом минимальная зарплата в выросла в три раза, а средняя - вдвое.
На саммите G7 обсудят Украину - Меркель | Послы G7 пожелали украинцам мира и процветания