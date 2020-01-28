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28.01.2020

Украина прекращает авиасообщение с Китаем

Источник: Корреспондент.net

Со следующей недели Украина прекращает прямое авиасообщение с Китаем из-за риска распространения коронавируса. Об этом во вторник, 28 января, заявил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

"Вы слышали, что единственное прямое сообщение с Китаем перевозчик объявил, что он прекращает, пока ситуация не изменится. С 3 февраля у нас не будет прямого сообщения", - заявил Кузин.

В свою очередь, директор Директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский сообщил, что в аэропорту Борисполь усилили меры по проверке самолетов из Китая: 

"Были усилены сегодня мероприятия и, собственно, кроме эпидемиологов санитарно-карантинных подразделений Министерства здравоохранения, была также бригада экстренной помощи Министерства здравоохранения в аэропорту Борисполь, когда был принят прямой самолет", - сказал Скипальский.

Он отметил, что сейчас ведется работа, чтобы ввести на борту самолетов с Китая скрининговые анкеты для прямых рейсов, и ведется разговор о непрямых рейсай, где также будут введены скрининговые анкеты с целью информирования пассажиров и сбора соответствующих данных о подозрениях на коронавирус. Также разрабатывается алгоритм реагирования и выявления болезни.

Как сообщил Кузин, все случаи на подозрение заражения коронавирусом в Украине не подтвердились.

"Также очень много обращений, связанных с возможным риском инфицирования, но ни один из этих случаев не был связан с визитом или с туризмом в город Ухань КНР. Поэтому, ни один из тех случаев, о которых было сообщено на территории Украины, он не был отнесен даже к категории подозрительных случаев", - сказал Кузин.

Всего в Украине на коронавирус были проверены четыре человека.

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