Найти

13.03.2020

Украина прекращает международное авиасообщение

Источник: Корреспондент.net

Украина полностью прекратит авиасообщение с другими странами на две недели, начиная с 17 марта. 

С этого же дня будет запрещен выезд граждан Украины в другие страны. Ограничения продлятся две недели.

"Что касается пассажирского сообщения, с 17 марта с 00:00 часов оно будет полностью ограничено. Полностью пассажирское авиасообщение. Если мы говорим о суше и морском - то наши граждане будут иметь возможность вернуться в наше государство", - заявил Разумков.

После 17 марта гражданам Украины придется возвращаться в Украину только автотранспортом, добавил спикер парламента.

"Я думаю, что авиационный транспорт не является единственным. И я думаю, что будут другие механизмы возвращения наших граждан. Однако, выезжать за территорию нашего государства граждане Украины не смогут. Автотранспорт - это способ возвращения к территории нашего государства. Ситуация следующая: возвращение граждан через границу по суше - это довольно легко обеспечить. А если мы говорим о авиатранспорте, к сожалению, мы не можем формировать борты исключительно из граждан Украины", - резюмировал Разумков.

Новости раздела
Украина
13.03.2020
Описаны симптомы первой жертвы Covid-19 в Украине
Основные симптомы первой жертвы коронавируса в Украине - нарушение дыхательной функции, уменьшение насыщения кислородом крови.
Украина
13.03.2020
НБУ потратил миллиард долларов на поддержку гривны
На этой неделе центробанк провел два валютных аукциона, но большинство валюты продал с помощью интервенций.
Украина
13.03.2020
Курсы валют на 16 марта: гривна продолжает падение
На межбанковском валютном рынке курс доллара вырос на 21 копейку, евро на 13 копеек.
Украина
13.03.2020
Украина прекращает международное авиасообщение
Авиасообщение с другими странами прекратят с 17 марта. Украинцам придется возвращаться домой автотранспортом.
Украина
13.03.2020
Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса
В Украине вводят аналогичные меры предосторожности, как и в других странах. Закрываются границы для иностранцев, а также международное авиасообщение.
Украина
13.03.2020
На Буковине вводят чрезвычайное положение
Будут закрыты все рынки, торговые центры и гипермаркеты, кроме продуктовых секторов. ЧП продлится с 15 марта по 3 апреля.
Украина
12.03.2020
Курс НБУ: гривна продолжает стремительно падать
Курс покупки доллара на межбанковском валютном рынке достиг 26 гривен, при этом евро на межбанке подешевел.
Украина
12.03.2020
В Раде усилили меры по предупреждению коронавируса
В здание парламента до 3 апреля будут пускать только народных депутатов и работников Аппарата Верховной Рады.
Украина
12.03.2020
Срывом карантина в Харькове занялась прокуратура
Чиновников Харьковского городского совета подозревают в нарушении правил борьбы с эпидемиями.
Украина
12.03.2020
Коронавирус на Житомирщине: появились подробности
В Житомирской области коронавирусом инфицирована 71-летняя жительница Радомышля, которая вернулась из Польши.
Украина
12.03.2020
На обсервации на Житомирщине находятся 12 человек
Больная коронавирусом женщина 8 марта посещала церковь. Сейчас идет работа со священниками, чтобы выявить людей, которые в тот день находились в храме.
Украина
12.03.2020
МОЗ сообщил о состоянии третьего больного COVID-19
Инфицированный коронавирусом второй житель Черновицкой области, чья жена вернулась из Италии, в стабильном состоянии.
Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса | Курсы валют на 16 марта: гривна продолжает падение