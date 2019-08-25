25.08.2019
Украина прекращает работы в Станице Луганской
Источник: Корреспондент.net
Украинская сторона останавливает работы по демонтажу фортификационных сооружений возле разрушенного моста в Станице Луганской, поскольку со стороны сепаратистов никаких инженерных работ не проводится, сообщили в пресс-центре ООС.
В воскресенье, 25 августа, пиротехническое подразделение украинской стороны вновь начало обследование участка местности для проведения демонтажных работ в Станице Луганской.
По состоянию на 9:00 утра со стороны оккупационных властей никаких инженерных работ не проводится.
Сообщается также, что на указанный участок прибыли представители СММ ОБСЕ с целью оценки оперативной обстановки, выяснения текущего состояния дел на подконтрольной Украине стороне и проводимых мероприятий.
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