Украина присоединится к санкциям ЕС против Минска

Источник: Корреспондент.net

Украина намерена присоединиться к санкциям Европейского Союза против Беларуси.

"Я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там в этом списке. Но да, мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь речь идет уже о вопросах последовательности политики", - заявил министр иностранных дел.

По его словам, в этой ситуации важно действовать единым фронтом.

"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помогать народу Беларуси в этой сложной ситуации", - объяснил Кулеба.

Он отметил, что цена такой солидарности для Украины намного выше, чем для стран ЕС или НАТО, ведь Украина не находится под "зонтиком защиты" этих объединений, а расширение влияния России в Беларуси угрожает украинской безопасности.

В то же время глава МИД отмечает, что Украина планирует присоединиться именно к персональным санкциям в отношении определенных представителей белорусского руководства. Вводить какие-то экономические санкции, ограничивать торговлю Киев не планирует.

"Что касается экономического взаимодействия - мы не планируем атаковать. Мы не планируем делать Беларуси еще хуже - мы желаем ей только добра. У нас нет в планах какого-то эмбарго, введения каких-то ограничений на торговлю", - сообщил Кулеба.

По его словам, белорусско-украинская торговля взаимовыгодная, поэтому введение торговых санкций Украиной или Беларусью - в ответ - не будет разумным шагом.

Эта позиция может измениться в случае, если Россия установит контроль над белорусскими предприятиями.

"Вот тогда нужно садиться и анализировать каждый крупный контракт, смотреть, не появились ли дополнительные риски, ведь у нас высокое взаимодействие и в военно-торговом секторе", - объяснил министр.

Также Украина не будет уменьшать уровень дипломатического представительства в Минске. Кулеба отметил, что не видит оснований для разрыва дипломатических отношений или для понижения присутствия Украины в Беларуси до уровня временного поверенного, как в случае с Россией.