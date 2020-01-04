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04.01.2020

Украина продолжит производить коньяк и шампанское

Источник: Корреспондент.net

Украина продолжает использовать названия "коньяк" и "шампанское", от которых обязалась отказаться при подписании Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Об этом 3 января проинформировала в Facebook корпорация Укрвинпром.

"Украина продолжит производить и экспортировать "коньяк Украины" и "шампанское Украины"... Виноградно-винодельческая отрасль страны сегодня работает в условиях переходного периода, определенных статьей 208 Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом – с другой стороны – по использованию географических указаний ЕС для обозначения подобных продуктов, имеющих украинское происхождение", – сказано в сообщении.

В корпорации подчеркнули, что переходный период – 10 лет, до 1 января 2026 года, и "это неизменная в течение ближайших лет юридическая ситуация".

"Несмотря на взятые на себя обязательства отказаться от ряда географических названий ЕС, в частности "коньяк" и "шампанское", мы имеем право использовать названия до конца 2025 года. Однако вследствие политического решения во время подписания Соглашения об ассоциации не было предусмотрено предоставление ранее оговоренных в ходе переговоров компенсаций или технической помощи производителям винодельческой продукции Украины в случае отказа от употребления географических указаний стран Европы в названиях украинских вин и коньяков", – отметил гендиректор Укрвинпрома Владимир Кучеренко.

Как сообщалось, Украина отказалась от коньяка и шампанского. В соответствии с кодами классификации внешнеэкономической деятельности, из Украины будут экспортировать продукты с названиями "вино игристое" и "бренди".

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