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15.01.2020

Украина просится в натовскую Программу расширенных возможностей

Источник: DW

Украина попросила НАТО предоставить ей членство в натовской Программе расширенных возможностей. Об этом сообщил в среду, 15 января, вице-премьер Украины по евро- и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Он возглавлял делегацию страны на заседании комиссии НАТО - Украина в брюссельской штаб-квартире Североатлантического альянса, сообщает корреспондент DW из бельгийской столицы. По словам Кулебы, речь идет об официальной просьбе "начать официальное рассмотрение заявки Украины на получение статуса члена Программы расширенных возможностей".

На вопрос о сроке рассмотрения этой заявки Дмитрий Кулеба не ответил, посоветовав адресовать его странам НАТО. "Есть некоторые государства-члены, все еще рассматривающие вопрос, нужно ли Украине давать этот статус, но они руководствуются политическими соображениями, потому что в принципе Украина соответствует всем критериям, необходимым для участия в программе", - заверил Кулеба. Уточнить, каких именно государства он имел в виду, чиновник отказался.

В сообщении пресс-службы НАТО о встрече с делегацией Украины Программа расширенных возможностей не упоминается, но Североатлантический альянс обычно воздерживается от комментариев на темы, дискуссии по которым не завершились.

НАТО начала выполнять Программу расширенных возможностей в 2014 году

НАТО начала реализацию Программы расширенных возможностей в 2014 году, это касалось пяти государств: Швеции, Финляндии, Австралии, Грузии и Иордании. Цель программы - помочь ее участникам усилить оперативную совместимость их войск с силами НАТО.

Говоря о пользе программы для Украины, Кулеба напомнил, что некоторые учения Североатлантического альянса открыты лишь для его государств-членов и стран-участниц этой программы. В случае членства в ней Украина тоже сможет участвовать в таких учениях.

Участие Украины в системе закупок НАТО

Кроме того, Кулеба сообщил, что на заседании обсуждался вопрос о доступе Украины к системе закупок оборонной продукции НАТО. "Мы хотим создать новые возможности для украинских экспортеров в этой сфере, продавать свою продукцию странам-членам НАТО", - пояснил вице-премьер Украины. Одновременно он заявил об отсутствии каких-либо политических преград для присоединения Киева к этой системе: "Я не услышал никаких оговорок касательно нашего участия".

Заседание комиссии НАТО - Украина на уровне послов было посвящено выполнению Киевом годовой национальной программы сотрудничества страны с альянсом.

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