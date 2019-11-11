Украина рассчитывает на рост военной помощи от США

Источник: Корреспондент.net

В 2020 году Украина рассчитывает на увеличение выплат военной помощи со стороны США.

По словам Загороднюка, Украина ожидает в 2020 году выделения США помощи не менее 391 млн долларов, которая была выделена в этом году. На выделенные деньги в следующем году Украина планирует приобрести больше ракет Javelin.

"Как в правительстве, так и в Конгрессе существует общее мнение, что ее (военную помощь - ред.) следует наращивать. Мы чувствуем поддержку, и она есть. Это на 100 процентов", - заявил Загороднюк.

Как отметил министр обороны, военная помощь со стороны США демонстрирует международную поддержку Украины.

"Это не просто деньги и не оборудование. Речь также идет о демонстрации поддержки со стороны международного сообщества Украине. И это на самом деле, вероятно, имеет для населения еще большее значение, чем само оборудование", - сказал Загороднюк.

Отмечается, что на протяжении 2014-2019 годов США выделили Украине 1,5 млрд долларов на обеспечение безопасности.