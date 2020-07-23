Украина разместила евробонды на $2 миллиарда

Источник: Корреспондент.net

Украина со второй попытки разместила 12-летние еврооблигации на 2 млрд долларов под 7,25% годовых, сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 23 июля.

Вместе с тем, Украина выкупает обращающиеся евробонды с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму до $750 млн. Их можно обменять на новые бумаги,.

Организаторами сделки выступают Goldman Sachs и J.P. Morgan.