Украина рекордно увеличила транзит нефти

Источник: Корреспондент.net

В августе общий объем нефти, транспортируемой по системе магистральных нефтепроводов Украины, достиг 1,617 млн тонн, что на 27,9% больше, чем в августе 2018 года.

"Это рекордный объем транспортируемой нефти за месяц с апреля 2015 года", – говорится в сообщении.

В компании уточнили, что для НПЗ Украины объем увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,3% – до 227,7 тыс. тонн. Это также рекордный месячный показатель за последние четыре с половиной года. А транзит нефти в страны Европы по сравнению с августом прошлого года вырос на 28,7% – до 1,390 млн тонн. Последний раз больший объем транзита нефти за месяц (1,547 млн тонн) Укртранснафта обеспечила в марте 2015 года.

По результатам восьми месяцев, общий объем транзита нефти для украинских и европейских потребителей составляет 9,544 млн тонн (на 5,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года). В том числе, транзит для НПЗ Украины составил 1,522 млн тонн (на 9,8% больше, чем в январе-августе 2018-го), а транзит в ЕС – 8,022 млн тонн (снижение на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).

"В августе Укртранснафта обеспечила транзит даже больших объемов нефти, чем планировалось в начале месяца. Поэтому компания постепенно наверстывает недопрокачанные объемы, вызванные приостановкой работы нефтепровода Дружба в апреле", – сказал генеральный директор Укртранснафты Николай Гавриленко.

В компании напомнили, что снижение объемов транзита нефти, повлиявшее на общий показатель транспортировки, связано с вынужденной остановкой нефтепровода Дружба 25 апреля.