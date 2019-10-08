Украина резко увеличила продажи гособлигаций

Источник: Корреспондент.net

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 8 октября, привлекло в государственный бюджет 2,15 млрд грн, тогда как неделей ранее только 77,2 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Ставки доходности по ОВГЗ снова снижены, а наибольшим спросом пользуются долгосрочные инструменты", – говорится в сообщении.

По данным Минфина, большую часть составили поступления от трехлетних ОВГЗ.

При этом отмечается, что в результате сегодняшних аукционов ставки доходности составили:

по шестимесячным ОВГЗ – 15,65% (снижение на 25 базисных пунктов);

по однолетним ОВГЗ – 15,09%;

по трехлетним ОВГЗ – 15,42% (снижение на 20 б. п.).