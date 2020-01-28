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28.01.2020

Украина скоро получит новый транш МВФ

Источник: Корреспондент.net

Украина уже в ближайшее время получит второй транш макрофинансовой помощи ЕС в €500 млн. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис на брифинге с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком в Брюсселе во вторник, 28 января.

По словам Домбровскиса, Украина выполнила все условия для получения нового транша МВФ.

"Мы ожидаем, что этот транш может быть получен в первом квартале этого года", - заявил Гончарук.

"Согласно нашей предварительной оценке, условия для перечисления второго транша в 500 млн евро в рамках Четвертой программы макрофинансовой помощи были выполнены. Мы уже запустили все необходимые процедуры, чтобы перевести эти средства, как только будут выполнены последние условия по программе МВФ", - заявил Домбровскис.

"Главные цели, которые Украина планирует достичь в 2020 году, - углубить секторальную интеграцию в ЕС в сферах энергетики и цифрового рынка, усилить сотрудничество таможенных органов, расширить и актуализировать торговлю, а также сделать Украину неотъемлемой частью Европейского зеленого соглашения", - написал Алексей Гончарук в Telegram.

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