Украина создаст всемирный русскоязычный канал – ОП

Источник: Корреспондент.net

Офис президента Украины планирует запустить международный русскоязычный канал. Об этом сказал заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории РФ.

"У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру", – сообщил Тимошенко.

По его словам, в команде президента Владимира Зеленского хотят, чтобы это все-таки был государственный канал.

"Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента", – отметил Тимошенко.