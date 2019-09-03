03.09.2019
Украина стала основным поставщиком пшеницы в ЕС
Источник: Корреспондент.net
По состоянию на конец августа Украина увеличила экспорт мягкой пшеницы в страны Евросоюза более чем в 6 раз по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года – с 29,7 тысячи тонн до 188,8 тысячи тонн.
Отмечается, что это позволило Украине стать основным поставщиком мягкой пшеницы в Евросоюз с долей 42% в общем объеме импорта.
В тоже время объемы закупки мягкой пшеницы из России снизились до 42,4 тыс. тонн, а доля российской пшеницы в общем объеме импорта сократилась с 32% годом ранее до почти 10%.
Всего в период с 1 июля по 25 августа 2019 года импорт пшеницы странами ЕС вырос на 11% — до 448 тыс. тонн.
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