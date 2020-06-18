Украина требует членства в ЕС – Зеленский

Источник: Корреспондент.net

Украина стремится и требует полноправного членства в Евросоюзе. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время выступления на видеоконференции лидеров Восточного партнерства, сообщает пресс-служба украинского лидера в четверг, 18 июня.

По его словам, Восточное партнерство полезно для Украины, когда приближает украинское государство к членству в ЕС, но оно "не должно ограничивать амбиции партнеров".

"Кому-то достаточно политического диалога, кому-то – стратегического партнерства с ЕС, кто-то стремится интеграции в общий рынок на основе "четырех свобод", а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что с начала целью инициативы была развитие сообщества Евросоюза с партнерами, которые разделяют европейские ценности и принципы. В то же время преимуществами такого объединения должны пользоваться все граждане стран-участниц.

Президент Украины выразил уверенность в возможности совместно преодолеть вызовы, в частности последствия пандемии коронавируса, с помощью углубления интеграции и увеличение координации между странами, а не благодаря политической самоизоляции и протекционизму.

"Уверен, лозунг Stronger Together (вместе сильнее – ред.) сегодня актуален как никогда", – отметил Зеленский.

Президент считает, что стабильная среда безопасности, фундаментом которого является суверенитет и территориальная целостность государств – главная предпосылка для реализации целей инициативы Восточного партнерства: укрепления демократии, реформ, верховенства права, уважения к правам и свободам человека.

"По моему мнению, Европейский Союз еще не использовал в полной мере свой потенциал в целях безопасности на европейском континенте", – отметил он.

Зеленский напомнил, что размер оккупированной украинской территории и количество украинских граждан, которые оказались там, равны площади и населению некоторых стран ЕС.

"Знаю, считается, что Восточное партнерство не является инструментом для урегулирования конфликтов. В то же время мы не можем позволить внешним игрокам в дальнейшем дестабилизировать ситуацию в регионе и создавать новые и новые горячие точки", – подчеркнул украинский лидер.

По словам главы украинского государства, возникновения конфликтов на территориях партнеров вовсе не означает, что социально-экономические и проблемы безопасности не могут перекинуться на страны Евросоюза.

"Украина способна вносить вклад в укрепление стабильности и безопасности в регионе: участвовать в миссиях, военных и безопасности проектах ЕС, инициативах, направленных на борьбу с информационными и гибридными угрозами, дезинформацией и т.д.", – сказал Зеленский и добавил, что свидетельством этого стало предоставление Украине статуса партнера расширенных возможностей НАТО.