Украина улучшила позиции в "рейтинге терроризма"

Источник: Корреспондент.net

Украина улучшила позиции в Глобальном индексе терроризма-2019, который составляет Институт экономики и мира Сиднейского университета.

"В Украине заметным является улучшение с 2014 года, с тех пор смертность (в результате терактов - ред.) снизилась на 98%", - отмечают исследователи.

В этом году в списке с 138 стран Украина заняла 24 место, опустившись на три позиции.

По данным исследователей, в регионе России и Евразии из почти 2500 террористических атак, совершенных в период с 2002 по 2018 год, лица примерно 700 виновников были установлены. В 64% этих случаев (то есть в более чем 450 инцидентах) атаки приписываются одному из трех сепаратистских группировок: "чеченским повстанцам" и так называемым "ЛНР" и "ДНР".

Как отмечают исследователи, Армения (94), Азербайджан (103), Россия (37) и Казахстан (85) также заметно улучшили свои позиции в регионе.

Среди членов ЕС страной, наиболее пострадавшей от терроризма, стала Великобритания - она ​​на 28-м месте.

США заняли 22 место, а Турция - 16-е.

Рейтинг "возглавил" Афганистан, в пятерку "лидеров" также вошли Ирак, Нигерия, Сирия и Пакистан.