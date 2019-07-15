15.07.2019
Украина увеличила "дыру" во внешней торговле
Источник: Корреспондент.net
За январь-май негативное сальдо внешней торговли товарами Украины выросло на 27%, до $2,63 млрд по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
По данным Госстата, за первые пять месяцев текущего года Украина экспортировала товаров на $20,9 млрд. Экспорт вырос на 7,4% по сравнению с январем-маем 2018 года. В то же время импорт товаров вырос на 9,3% – до $23,53 млрд.
В Госстате уточнили, что ккоэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,89 (в январе-мае 2018 года – 0,90). Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 211 стран мира.
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