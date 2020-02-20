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20.02.2020

Украина увеличила экспорт агропродукции на 14%

Источник: Корреспондент.net

В январе 2020 года на внешние рынки было поставлено сельскохозяйственной продукции на сумму $1,98 млрд, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2019-го года. Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Facebook.

Согласно сообщению министерства, с общего экспорта Украины, доля аграрной продукции составляет 48%. Основной долей аграрного экспорта являются зерновые и масличные культуры (48% и 23% соответственно)

"Мы постепенно увеличиваем объемы поставок готовой, нишевой и органической продукции", - отметил замминистра экономики Тарас Высоцкий.

В ТОП-5 стран, которые больше всего импортировали украинскую сельскохозяйственную продукцию за отчетный период, вошли Китай (10,2%), Египет (10,1%), Испания и Нидерланды (по 8,0%), Турция (6,6% ).

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