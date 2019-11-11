Украина увеличила экспорт агропродукции

Источник: Корреспондент.net

С января по сентябрь 2019 года Украина увеличила экспорт агропродукции на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Теперь он составляет 15,8 миллиарда долларов. Об этом сообщила пресс-служба аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в понедельник, 11 сентября.

В целом внешнеторговый оборот продукции АПК за отчетный период достиг 19,97 миллиарда долларов США, что на 18,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом объемы экспорта растительной продукции составили 93,1%, а животноводческой - 6,9%. Согласно сообщению, за границей наиболее востребованы украинская кукуруза - 43,3% всего экспорта, растительное масло - 20,8% и семена масличных культур - 10,5%.

За девять месяцев крупнейшими рынками сбыта украинской сельхозпродукции стали Азия (41,4% от всего экспорта), страны ЕС (почти 34%) и Африка (15,2%). Среди стран-импортеров лидируют Китай (8,6%), Египет (7,5%), Нидерланды (7,1%), Индия (7,1%), Турция (6,7%).