Украина увеличила импорт газа более, чем на треть

Источник: Корреспондент.net

Украина в 2019 году увеличила импорт природного газа на 34,5% по сравнению с 2018 годом. Об этом в четверг, 2 января.

Общий объем импорта составил 14,2471 млрд куб. м, прирост - 3,6569 млрд. куб. м.

По расчетам Интерфакс-Украина, в том числе со стороны Словакии за прошлый год поступило 9,1506 млрд куб. м (+41,7%), Венгрии – 3,6727 млрд куб. м (+6,7%), Польши – 1,4238 млрд куб. м (рост в 2,1 раза).

Напомним, Украина с 26 ноября 2015 года не импортирует газ из России по контракту Газпромом и закупает его исключительно на своей западной границе.