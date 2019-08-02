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02.08.2019

Украина увеличила импорт газа на 36%

Источник: Корреспондент.net

Украина за семь месяцев 2019 года увеличила импорт природного газа на 36,1% (на 2 млрд 15,7 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 7 млрд 593,3 млн куб. м. 

Отмечается, что январе-июле со стороны Словакии за семь месяцев поступило 4 млрд 649,6 млн куб. м газа (+30,2% к январю-июлю-2018), Венгрии – 2 млрд 103,1 млн куб. м (+33,7%), Польши – 840,6 млн куб. м (+93,8%).

В июле импорт составил 1 млрд 954,2 млн куб. м газа, что на 67% больше, чем в аналогичным месяце 2018-го (1,17 млрд куб. м).

Как известно, в этом году Украине нужно закачать в хранилища дополнительно 3 млрд кубометров газа. К началу отопительного сезона в ПХГ должно быть 20 млрд куб. м. Это связано с опасениями полного прекращения российским Газпромом транзита газа по территории Украины с января 2020 года.

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