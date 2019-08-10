Украина увеличила транзит газа

Источник: Корреспондент.net

За январь-июль 2019 года объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову составили 53,2 млрд куб. м.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным показателем 2018 года транзитные объемы увеличились на 2,2 млрд куб. м, или на 4%.

По оперативным данным, 8 августа транзит российского газа через территорию Украины составил почти 224 млн кубов.