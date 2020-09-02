Украина ужесточила запрет на въезд иностранцев

Источник: Корреспондент.net

Кабинет министров запретил въезд в Украину на срок до двух суток иностранцев, прибывающих транзитом.

По его данным, соответствующие изменения в ранее принятое постановление о запрете въезда иностранцев внесены с целью убрать возможность для хасидов прикрывать поездку в Умань.

Издание отмечает, что паломники из Израиля прибывали в аэропорт Борисполь и показывали пограничникам билет на следующий рейс из аэропорта Жуляны, т.е. декларировали транзитный въезд.

Но после прохождения паспортного контроля на самом деле направлялись в Умань. Теперь въезд на основании транзита прямо запрещен.

"Тем самым Украина также закрыла наземные границы для граждан Молдовы, которые использовали транзит для легальных поездок в Беларусь, Россию и тому подобное", - отмечает издание.

Также Кабмин уточнил формулировку об обучении как основании для пересечения госграницы. Теперь в Украину будут пускать только учащихся в вузах. Этим правительство убирает злоупотребления, когда целью въезда декларировали обучение на краткосрочных курсах.