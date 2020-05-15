15.05.2020
Украина в 46 раз сократила торговый дефицит
Источник: Корреспондент.net
Экспорт товаров и услуг из Украины за январь-март сократился на 0,3% по сравнению с тем же периодом 2019 года, до 14,68 млрд долл. Соответствующие данные в пятницу, 15 мая, опубликовала Государственная служба статистики.
При этом импорт товаров и услуг снизился на 3,1%, до 14,69 млрд долл. Таким образом отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в первом квартале 2020 года сократилось до 9,4 млн долл по сравнению с 437,9 млн долл за аналогичный квартал 2019 года.
Дефицит внешней торговли товарами со странами ЕС вырос на 67,1% до 944,2 млн долл. Экспорт упал на 6,4%, до 5,57 млрд долларов, импорт составил 6,52 млрд долл, что соответствует прошлогоднему показателю.
В то же время профицит в торговле услугами вырос на 37,5%, до 334 млн долларов. Экспорт услуг вырос на 7,8%, до 41,04 млрд долл, импорт сократился на 2,4%, до 700 млн долл.
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