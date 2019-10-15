15.10.2019
Украина в Минске настаивает на роспуске "ЛДНР"
Источник: Корреспондент.net
На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, которое состоялось во вторник, 15 октября, украинская сторона настаивала на полном прекращении огня и роспуске "ЛДНР". Об этом сообщает пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.
При этом она отметила, что Украина назвала ряд условий для выполнения политического блока вопросов минских соглашений. Среди условий:
- роспуск квазигруппировок "ЛДНР";
- полное прекращение огня;
- обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
- вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;
- разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;
- обеспечение работы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;
- установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минскими соглашениями.
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