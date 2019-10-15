Украина в Минске настаивает на роспуске "ЛДНР"

Источник: Корреспондент.net

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, которое состоялось во вторник, 15 октября, украинская сторона настаивала на полном прекращении огня и роспуске "ЛДНР". Об этом сообщает пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

При этом она отметила, что Украина назвала ряд условий для выполнения политического блока вопросов минских соглашений. Среди условий: