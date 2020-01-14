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14.01.2020

Украина в топ-15 по росту минимальной зарплаты

Источник: Корреспондент.net

Украина заняла 15 место из 54 в мире в рейтинге роста минимальных зарплат. Об говорится в исследовании ресурса Picodi.com.

Отмечается, что в 2020 году "минималка" в Украине выросла на 13,2%,.

Авторы исследования для расчетов использовали суммы после уплаты налогов (например, в Украине, до уплаты налогов заработная плата 4723 грн, а после - 3802 грн).

В Беларуси рост составил - 13,6%, в Польше - 14,9%, в России - 7,5%, а в Германии - 1,9%.

Самый большой рост "минималки" был зафиксирован в Нигерии (64,8%). Однако в пересчете на доллары уровень гарантированной минимальной оплаты остается одним из самых низких в мире (74$). 

В некоторых странах, таких как США, Испания, ЮАР и Латвия, минимальная зарплата не изменилась с 2019 года. В Казахстане минимальная оплата труда также осталась прежней, но сумма, получаемая работником на руки, снизилась из-за повышения страхового взноса с этого года

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