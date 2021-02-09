09.02.2021
Україна вимагає від Twitter закрити «офіційну» сторінку окупаційної влади РФ у Криму
Источник: Міністерство закордонних справ України
Посольство України в США разом з Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine та Consulate General of Ukraine in San Francisco командно працюють над деактивацією сторінки в Twitter так званого "представництва МЗС РФ в АР Крим".
Посол України в США Володимир Єльченко надіслав відповідного офіційного листа-звернення до керівництва Twitter.
Публічні сторінки російської окупаційної влади в Криму точно не можуть позначатись як офіційні та легітимні.
Dmytro Kuleba: «Росія не змогла просунути «русский мир» в Україні танками. І м’якою силою не зможе. «Русский мир» — це одноманітність, у якій немає нікого, крім росіян. Український Світ — це різноманіття і свобода бути собою. Тому його захищають україномовні, російськомовні та всі інші українці».
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