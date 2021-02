Україна вимагає від Twitter закрити «офіційну» сторінку окупаційної влади РФ у Криму

Источник: Міністерство закордонних справ України

Посольство України в США разом з Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine та Consulate General of Ukraine in San Francisco командно працюють над деактивацією сторінки в Twitter так званого "представництва МЗС РФ в АР Крим".

Посол України в США Володимир Єльченко надіслав відповідного офіційного листа-звернення до керівництва Twitter.

Публічні сторінки російської окупаційної влади в Криму точно не можуть позначатись як офіційні та легітимні.