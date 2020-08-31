Украина вошла в топ-3 мировых лидеров по картофелю

Источник: Корреспондент.net

Украина по итогам 2019 года стала третьим по величине мировым производителем картофеля с показателем 23 млн тонн.

На первом месте находится Китай с урожаем 93 млн тонн, на втором Индия с 51 млн тонн. Вместе с Украиной на них пришлось 45% общемирового производства картофеля.

Еще около 25% мирового урожая картофеля суммарно пришлось на Россию, США, Бангладеш, Германию, Францию, Польшу, Нидерланды, Канаду и Беларусь.

Глобальный урожай картофеля в 2019 году составил 371 млн тонн, на 2,1% больше показателя за предыдущий год. В денежном эквиваленте мировой рынок картофеля вырос на 6%, до $140,5 млрд.

Экспорт картофеля вырос на 4,9%, до 15 млн тонн. Из них на Францию пришлось 3,5 млн тонн, на Германию - 1,9 млн тонн, на Нидерланды - 1,8 млн тонн, на Бельгию - 1 млн тонн, на Египет - 0,7 млн тонн.