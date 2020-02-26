Украина введет пошлины на стальную продукцию РФ

Источник: Корреспондент.net

Украина через месяц введет пошлину в 50% на ряд российской продукции из стали, сообщается в газете Урядовый курьер от 25 февраля.

Такое решение приняла межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ). Оно вступает в силу через 30 дней с момента опубликования.

Так, комиссия решила ввести на пять лет 50,09%-ную окончательную антидемпинговую пошлину на импорт в Украину стальной проволоки крученой, тросов, канатов, без покрытия или с оцинкованным покрытием с наибольшим размером поперечного перереза свыше 3 мм (за исключением продукции из корозионностойкой стали).

Инициатором расследования, начатого в апреле прошлого года, выступило ЧАО Производственое объединение Стиальканат-Силур, дол которого в общем объеме производства этого товара в Украине превышает 50%.

МКМТ установила, что в 2018 году демпинговая маржа для производителей и экспортеров из РФ составляла 50,09%, а за 2016-2018 годы производственные мощности Стальканат-Силур уменьшились на 10,9%, объемы указанного товара на внутреннем рынке сократились на 1,9%, уровень занятости упал на 47,7%.

Согласно данным Госстата, в 2019 году импорт из РФ продукции по более общему коду УКТВЭД 7312 10 00 00 (под пошлину подпали 7 подкодов) составил 1,48 тыс. тонн на сумму $2,3 млн при общем объеме импорта 5,85 тыс. тонн на $12,38 млн.

В свою очередь экспорт из Украины этой продукции в минувшем году составил 6,34 тыс. тонн на $9,07 млн.