Украина выбыла из топ-10 торговых партнеров России

Источник: Корреспондент.net

Украина покинула первую десятку крупнейших торговых партнеров России.

Согласно обнародованным данным, по сравнению с первым полугодием 2014 года торговый оборот России с Украиной упал почти втрое – с $18,5 млрд до $6,9 млрд. Из-за этого Украина выбыла из топ-10 крупных торговых партнеров России, а ее место занял Казахстан.

Также отмечается, что Россия в целом за последние пять лет сократила объемы торговли на 20% – до $317,5 млрд. Главными причинами этому послужили санкции Запада и падение мировых цен на нефть. Среди 10 основных торговых партнеров объемы выросли только с Китаем. Объем торговли с КНР пять лет назад составлял $43 млрд за полугодие, сейчас – $50,3 млрд (плюс 17%).

Кроме Китая, первую тройку по оборотам с РФ составляют Нидерланды ($25,9 млрд в первой половине 2019 года, минус 31%) и Германия ($25,2 млрд, минус 29%). Заметно упали обороты торговли с Италией (на 53%) и Японией (на 36%), чуть меньше – с Турцией (на 24%).