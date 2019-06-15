15.06.2019
Украина выиграла чемпионат мира по футболу U-20
Источник: Корреспондент.net
Сборная Украина выигала чемпионат мира по футболу U-20, в финале украинцы со счетом 3:1 обыграли сборную Южной Кореи.
Финальный поединок состоялся в польском городе Лодзь.
Корейцы открыли счет в матче, реализовав пенальти на первых минутах поединка.
В середине первого тайма Владислав Супряга сравнял счет, а во второй половине все тот же Супряга забил еще один гол.
В конце поединка великолепный сольный проход удался Цитаишвили, который установил финальный счет в матче - 3:1 в пользу сборной Украины!
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