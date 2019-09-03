Украина выплатила МВФ долги по программе 2014 года

Источник: Корреспондент.net

Украина во вторник, 3 сентября, рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by от 2014 года, сообщает УНИАН.

Финальные платежи составили 156 миллионов в долларовом эквиваленте.

Как известно, взамен незавершенной программы stand-by 2014 года Украина в 2015 году заключила с МВФ программу расширенного финансирования EFF, которая также до завершения в декабре 2018 года была заменена на текущую программу stand-by.