06.06.2019
Украина выплатила половину долгов за 2019 год
Источник: Корреспондент.net
За пять месяцев 2019 года Украина выплатила 231,2 млрд грн, сообщается на сайте Минфина в четверг, 6 июня.
При этом 176,2 млрд грн были выплачены в счет погашения госдолга и 55 млрд грн в счет его обслуживания.
Согласно обнародованным данным о прогнозном объеме долговых платежей в целом за 2019 год, которые по состоянию на 1 июня были уровне 481,55 млрд грн, за пять месяцев оплачена почти половина, или 48% годовых долговых платежей.
Также сообщается, что государственные заимствования за январь-май составили 182,2 млрд грн, в том числе 155,5 млрд грн - от размещения ОВГЗ.
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