03.09.2019
Украина за день погасила миллиард долларов долгов
Источник: Корреспондент.net
Министерство финансов в течение вторника, 3 сентября, погасил 661,34 миллиона долларов по евробондам, выпущенным в 2015 году, и погасил 444,36 миллиона долларов процентов.
Всего в 3-м квартале Украина должна выплатить по внешним долгам около 4 млрд долларов.
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