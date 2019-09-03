Украина за день погасила миллиард долларов долгов

Источник: Корреспондент.net

Министерство финансов в течение вторника, 3 сентября, погасил 661,34 миллиона долларов по евробондам, выпущенным в 2015 году, и погасил 444,36 миллиона долларов процентов.

Всего в 3-м квартале Украина должна выплатить по внешним долгам около 4 млрд долларов.